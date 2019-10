Thiès, 3 oct (APS) – La ‘’qualité du réseau et la couverture du pays’’ par les opérateurs de téléphonie ‘’ne sont pas (...) correctes du tout’’, a déclaré, jeudi, à Thiès (ouest), le directeur général de l’Agence de régulation des télécommunications et des postes (ARTP), Abdoul Ly.

‘’Aujourd’hui (…) les premières appréciations que nous avons, c’est que la qualité du réseau et la couverture du pays ne sont pas (...) correctes du tout’’, a dit M. Ly.



Il a fait cette remarque lors d’une rencontre avec des usagers du téléphone, dans le cadre d’une tournée nationale qu’il effectue pour connaître la qualité des services offerts par les opérateurs de télécommunication.

‘’J’ai reçu hier un message vocal de quelqu’un de Goudiry (est) qui me dit que depuis un an, il n’y a pas de signal [là-bas] et qu’il faut monter sur un arbre pour téléphoner’’, a raconté le directeur général de l’ARTP.



‘’Je pense que le Sénégal doit dépasser cette qualité de service’’, a-t-il commenté, disant recevoir ‘’à longueur de journée’’ des réclamations venant des usagers du téléphone.



Selon M. Ly, l’ARTP exploite toutes les réclamations reçues par mail ou par téléphone, afin que la clientèle des opérateurs soit satisfaite des services offerts.



Les opérateurs sont ‘’en train de faire des investissements’’ pour améliorer la qualité des services, assure Abdoul Ly, ajoutant : ‘’En tout cas, nous prendrons également nos responsabilités pour que cela se fasse très rapidement.’’

Nommé directeur général de l’ARTP depuis quelques mois, il dit chercher à réduire les coûts de communication et encourager l’innovation dans le secteur des télécommunications.



M. Ly affirme qu’il veut faire du numérique un ‘’levier de croissance’’ et un important contributeur au produit intérieur brut.

Pour la tournée qu’il effectue dans les 14 régions du pays, il est accompagné de cadres de l’ARTP. En même temps, des agents de l’agence de régulation sont en train de mesurer la qualité du service, selon Abdoul Ly.



A la fin de la tournée, l’organe de régulation des télécommunications mettra les opérateurs du secteur ‘’devant leurs responsabilités’’, a-t-il dit.