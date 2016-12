Dakar, 22 déc (APS) -Le ministre des Postes et des Télécommunications, Yaya Abdou Kane a soutenu, jeudi à Dakar, que son département compte engager une nouvelle stratégie de développement postal pour améliorer la qualité du service proposé dans ce secteur.





"Notre ambition est d’engager la formulation d’une nouvelle stratégie de développement postal, afin de lever les contraintes auxquelles les acteurs font face, et d’améliorer la qualité des services postaux offerts aux populations" a-t-il dit.



Le ministre présidait l’atelier de lancement du processus d’élaboration de la lettre de politique sectorielle de développement (LPSD) de son département ministériel.



Selon lui, le constat est que les sous-secteurs dont le ministère a la charge connaissent des "évolutions rapides et importantes".



"Tout d’abord, l’environnement postal connaît, sous l’effet conjugué de plusieurs facteurs endogènes et exogènes, une dynamique concurrentielle soutenue avec la présence de 14 opérateurs privés titulaires de licence qui souhaitent de plus en plus disposer d’espaces économiques" a expliqué le ministre.



Il a également rappelé la mise en place dans les semaines à venir de "l’observatoire national du numérique" pour disposer de tous les documents nécessaires pour le développement du secteur des TIC et des postes.



Concernant les télécommunications et les TIC, "l’élaboration et la mise en œuvre de la LPSD vont essentiellement reposer sur le document +Sénégal numérique 2025+ qui vient d’être validé avec succès" a soutenu M. Kane.



Pour Mayacine Camara, coordonnateur de la Direction de la planification et des politiques économiques du ministère de l’Economie, des Finances et du Plan, "la LPSD est une déclinaison opérationnelle du Plan Sénégal émergent".



Le directeur des Télécommunications, Modou Mamoune Ngom a, lui, ébauché quelques aspects prioritaires de la LPSD sur 5 ans, notamment dans le développement des infrastructures, des télécommunications, dans l’actualisation du cadre juridique du secteur et dans le développement des applications et contenus utiles aux populations.