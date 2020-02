Pointe-Sarène, 11 fév (APS) – Le ministre du Tourisme et des Transports aériens, Alioune Sarr, a magnifié mardi, l’efficacité attendue de l’ouverture de nouvelles lignes aériennes dans la promotion de la destination Sénégal.



"Quand nous combinons le tourisme avec le transport aérien, ça nous permet d’être efficaces, à travers les lignes qui seront ouvertes entre le Sénégal et les Etats-Unis d’Amérique, notamment Dakar-New-York-Washington. Le tourisme mémoriel sera amplifié et, naturellement, à l’île de Gorée, nous aurons une activité intense, puisque nous aurons une ligne directe entre le Sénégal et les Etats-Unis", a-t-il déclaré.



Il s’exprimait lors d’une visite de suivi de travaux à Pointe Sarène (Mbour, ouest), dans le cadre d’une mission de suivi de la réalisation des grands projets de l’Etat dans le domaine du tourisme.



Au-delà du balnéaire pour lequel le Sénégal est très fort puisqu’il y a des atouts, Alioune Sarr renseigne que d’autres segments ont été identifiés et sur lesquels les autorités veulent positionner l’industrie touristiques sénégalais, notamment le culturel, le mémoriel, entre autres produits divers.



"La promotion touristique est bien en marche ; nous avons l’Agence de promotion touristique qui travaille sur cette affaire-là", a indiqué Alioune Sarr.



ADE/ASB/AKS