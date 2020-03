Kaolack, 16 mars (AS) - Seuls 11 réceptifs hôteliers parmi les 26 répertoriés dans la région de Kaolack sont éligibles aux normes de la CEDEAO, a indiqué lundi le directeur de la réglementation touristique au ministère du Tourisme et des Transports aériens, Ismaïla Dione.

"Nous sommes aujourd’hui à Kaolack pour procéder au classement des réceptifs éligibles à la norme CEDEAO. Ces réceptifs sont au nombre de 11. Sur les 26 réceptifs répertoriés, seul 11 sont éligibles, soit un taux d’éligibilité de 42%’’, a-t-il déclaré au terme d’une mission d’évaluation des établissements hôteliers.

Il explique que pour être éligible au classement de la CEDEAO, un hôtel doit avoir au minimum 10 chambres et respecter la réglementation qui consiste à disposer des autorisations nécessaires et être fonctionnel au moment de la visite.

Au total, la norme CEDEAO comprend 245 critères répartis en différents champs dont l’aspect lié au règlement intérieur, la sécurité, l’hygiène, l’environnement, la santé, l’hébergement.

M. Dione souligne que la mission de classement vise à permettre à la destination le Sénégal de cartographier l’offre d’hébergement mais aussi de la catégoriser.

"Ce n’est pas une mission de répression, mais d’accompagnement et la prétention catégorielle peut être confirmée ou infirmée après la visite", a-t- il précisé.

"A Kaolack, nous avons pas mal de potentialités dans le secteur touristique. Nous avons des sites naturels et un patrimoine culturel qu’on peut vendre. Mais, il faudra d’abord que nos réceptifs répondent aux normes internationales, parce que nous recevons beaucoup d’étrangers", a-t- il ajouté.

Il a listé quelques irrégularités notées dans les établissements hôteliers, comme la non régularisation des autorisations, la non conformité du service et de la prétention catégorielle et le non respect des dispositifs sécuritaires.