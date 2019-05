Pointe-Sarène (Mbour), 21 mai (APS) - Le gouvernement est déterminé à aider à l’aménagement du village de Pointe-Sarène pour qu’il soit au niveau des futurs aménagements de la deuxième station touristique de la Petite-Côte que ce village va abriter, a assuré le ministre en charge du tourisme Alioune Sarr.



"A Pointe-Sarène, nous avons vu que les populations locales sont intégrées aux aménagements (...)’’ touristiques en cours dans la zone. "Il faut que nous puissions les aider à aménager le village et à être des acteurs de l’économie locale qui va être très florissante", a-t-il déclaré.

Le ministre du Tourisme et des Transports aériens effectuait lundi une visite de chantiers pour faire le point des aménagements des zones touristiques intégrées de Pointe-Sarène et de Mbodiène.

Selon Alioune Sarr, compte tenu des importants investissements prévus dans cette zone, les populations doivent pouvoir profiter des opportunités qui en découleraient.

"Nous voulons faire de cette zone paradisiaque une zone d’excellence sur les plans touristique et hôtelier. Nous allons tout faire pour privilégier l’action concrète", a-t-il promis, en présence notamment du préfet de Mbour, Saër Ndao, et du directeur général de la SAPCO (Société d’aménagement et de promotion des côtes et zones touristique du Sénégal), Aliou Sow.