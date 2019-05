Pointe-Sarène (Mbour), 20 mai (APS) – Les travaux de construction des hôtels de la zone touristique intégrée de Pointe-Sarène, située dans le département de Mbour (ouest), vont démarrer en juin, a annoncé lundi, le ministre du Tourisme et des Transports aériens, Alioune Sarr.

"J’ai noté avec satisfaction qu’il y a un certain nombre de promoteurs qui vont démarrer les travaux d’hôtels qui vont être livrés en 2020", a-t-il dit lors d’une visite pour faire le point des aménagements des zones touristiques intégrées de Pointe-Sarène et de Mbodiène.

Le ministre a annoncé également la livraison des 500 premières chambres de cette future station balnèaire de la Petite-côte.

Le gouvernement sera "extrêmement vigilant" sur le respect de ces délais, parce que des évènements importants vont se tenir au Sénégal, a précisé M. Sarr, citant le Sommet mondial de l’eau, les Jeux olympiques de la jeunesse, le Sommet Chine-Afrique, etc.

"Ces investisseurs qui n’accepteront pas les délais se verront appliquer ce qui est prévu dans le cahier de charge, c’est-à-dire résilier la convention", a prévenu Alioune Sarr, en présence d’une délégation comprenant le préfet du département de Mbour, Saër Ndao, le directeur général de la Société d’aménagement et de promotion des côtes et zones touristiques (SAPCO), Aliou Sow, etc.

"Le tourisme joue un r ôle très important dans l’objectif du gouvernement de faire du Sénégal une zone de référence touristique de rang international. Il était important pour nous de venir constater de visu l’état d’avancement des travaux", a déclaré M. Sarr.

Le ministre du Tourisme et des Transports aériens a profité de cette visite pour vérifier le potentiel touristique de cette zone située au cœur de la Petite Côte.

"A Pointe-Sarène, nous avons constaté qu’il y a des zones à aménager sur le plan touristique", a-t-il fait valoir, insistant surtout sur le "déficit en offre touristique" dont fait face le Sénégal qui a l’ambition de faire du pays "une référence touristique internationale".

La zone touristique intégrée qui ambitionne de créer une nouvelle station balnéaire à Pointe Sarène sur une superficie de 110 ha, constitue le prolongement de la station balnéaire de Saly-Portudal et vise à développer les capacités en hébergement touristique.

Sur le terrain, les premiers promoteurs sont déjà en phase de finalisation des études de faisabilité.

En termes de réalisations, il s’agira de mettre en place des villas de haut standing, un centre commercial avec des restaurants, des boutiques, des services touristiques. Il est également prévu de mettre en place une aire de plage, une zone forestière destinée à l’aménagement des parcs à thèmes.

Un investissement privé est prévu pour la réalisation de 1600 chambres avec 5 blocs hôteliers, des blocs qui devront être construits sur des espaces dont la superficie est comprise entre 5 et 10 hectares par bloc, pour répondre aux tendances du marché.



