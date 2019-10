Paris, 4 oct (APS) - Les arrivées de touristes en Afrique ont connu en 2018 une augmentation de 7 % par rapport à l’année 2017, une croissance stimulée par les bons résultats de la Tunisie, du Maroc et du Kenya, indique une publication spécialisée.



’’Avec 67 millions d’arrivées internationales, l’Afrique a connu en 2018 une augmentation de 7 % par rapport à 2017’’, selon le IFTM Daily, publié dans le cadre de l’édition 2019 du Salon du Tourisme de Paris, Top Résa qui s’achève ce vendredi.

‘’Si l’Afrique ne représente que 5 % de la part de marché en nombre d’arrivées, elle est l’un des continents avec la plus forte dynamique de croissance. L’an dernier, le nombre total d’arrivées a bondi de 7% pour atteindre 67 millions de touristes. En revanche, les recettes ont progressé à un rythme modéré à + 1% soit près de 35 milliards d’euros’’, selon la même source.



Le Daily IFTM rapporte que l’Afrique du Nord connait le meilleur taux de progression des arrivées en hausse de 10 %. ‘’La Tunisie a enregistré l’une des meilleures performances du continent à près de 18 %. Le Maroc a vu de son côté ses arrivées internationales croitre de 8, 5 % comparées à 2017’’.



En Afrique sub-saharienne, la croissance a atteint 6 %, ‘’la Réunion, l’Ile Maurice, le Cap-Vert affichant les meilleures performances’’, selon Le Daily IFTM.



‘’L’Afrique du Sud a enregistré une croissance de 2, 7% tandis que les arrivées au Kenya ont bondi de 37, 7% ’’, écrit la publication.



Au Salon de Paris, l’un des plus grands rendez-vous mondiaux des professionnels du tourisme et des voyages à Paris, le Sénégal pays dans lequel le tourisme génére 600 milliards de francs Cfa par an, a voulu ‘’promouvoir un tourisme moderne, diversifié, attractif’’ à travers ‘’des expériences à l’infini’’.



La délégation sénégalaise était conduite par le ministre du Tourisme et des Transports aériens, Alioune Sarr.



Dans un stand de 276 mètres carrés, 65 professionnels du tourisme ont représenté les six pôles touristiques du pays (Zone Nord, Dakar, Zone Thiès-Diourbel, Sine-Saloum, Casamance, Sénégal oriental) pour présenter le balnéaire, les réserves naturelles et les richesses culturelles.



L’accent a été également mis sur le tourisme d’affaires et la compagnie aérienne Air Sénégal dont l’ambition est de devenir le leader en Afrique de l’ouest à partir de son hub de l’Aéroport international Blaise Daigne (AIBD).



La journée du Sénégal, prévue ce vendredi, sera, au-delà de la décoration, de l’animation et des découvertes (culinaires, vestimentaires,…) l’occasion de déployer toutes les potentialités du pays, les perspectives d’investissements dans l’hôtellerie et l’aménagement des sites touristiques.



Le Salon du Top Résa, ouvert mardi prendre fin ce vendredi.



