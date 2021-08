Dakar, 27 août (APS) - Le président du syndicat patronal des agences de voyage et tourisme du Sénégal (SAVTS), Mamadou Sow, a réaffirmé le soutien du secteur touristique à la compagnie Air Sénégal dans la mise en oeuvre de son projet d’ouverture d’une ligne aérienne entre Dakar et les villes de New-York et Washington, aux Etats-Unis.

’’Nous acteurs privés, nous sommes ici pour réaffirmer notre soutien à Air Sénégal, pour l’accompagner dans la réussite de cette double mission que sont la destination vers New York et Washington. Car notre réussite dépend de celle de la compagnie nationale", a-t-il déclaré.