Saint-Louis, 7 avr (APS) - Mahawa Diouf, Directeur général de l’Agence sénégalaise de promotion touristique (ASPT), a rappelé, mercredi, les missions de cette structure créée pour accompagner ce secteur d’activités en invitant les acteurs à en faire bon usage.



’’Cette agence n’a pas été créée ex nihilo, mais dans l’objectif d’être proche des acteurs touristiques afin d’identifier leurs besoins en termes de promotion, de développement de leur produit’’, a notamment déclaré à la presse, M. Diouf, au terme d’une rencontre d’échanges avec les acteurs de la ville de Saint-Louis.



Evoquant les missions de l’ASPT, il a rassuré toute la chaine de valeur.



A propos des apports, le Directeur général a ajouté que ’’concrètement, il y a des produits touristiques notamment, l’expérience ’magnifique’ du Tour du fleuve, dans le domaine du sport mais également un rendez-vous’’.



’’Nous allons développer un partenariat avec eux pour accentuer la visibilité dans le pays et au niveau international’’, a-t-il promis.

D’autre part, a-t-il assuré, la demande de formation formulée par les caléchiers relative à la langue ou les services, sera formalisée et suivie par l’ASPT.



Par ailleurs, en sus des problèmes liés à la pandémie à coronavirus, tous les acteurs ont relevé presque les mêmes difficultés.



Les éco-guides des parcs et réserves (de Djoudj, de Ndiaye Mberess et de la Langue de barbarie), les artisans du village, les galeristes et caléchiers ont souligné un besoin de formation et de renforcement de capacités pour faire face aux nouvelles exigences du monde et la participation des acteurs aux salons et foires.

Ngoude Gadiaga, vice-président du village artisanal de Saint-Louis chargé des relations extérieures, a insisté sur l’état du délabrement trop avancé du village.



Il a ainsi listé les besoins du village avant de solliciter un appui pour sa réfection, un centre de formation pour tout métier confondu.



Cette tournée dont la prochaine étape sera Dagana et Richard-Toll, a enregistré la participation de toute la corporation touristique de la région.



Elle permet à l’ASPT d’échanger avec l’Office du tourisme, de manière générale, sur ses missions et les potentialités de la région, liée à ses patrimoines a déclaré son directeur général.



De même, a renchéri, Mahawa Diouf, ’’cette tournée contribuera à dégager des pistes de collaboration sur le renforcement des capacités des acteurs, en tenant compte de l’évolution prochaine de la demande en matière de tourisme d’affaires’’.