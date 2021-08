Dakar, 25 août (APS) - Le Sénégalais Mouhamed Faouzou Dème, Conseiller technique du ministre du Tourisme et des Transports aériens a reçu la médaille du ‘’Héros du tourisme’’, une distinction du World Tourism Network (Le Réseau mondial du tourisme) qui récompense ’’les grands experts et personnalités’’ du secteur dans le monde, rapporte, ce mercredi, l’Agence de presse financière (APF).



’’(…) l’expert Mouhamed Faouzou Deme est le premier Sénégalais (….)’’ à être décoré de la médaille du ’’Héros du tourisme’’ par le World Tourism Network qui compte 128 pays membres, indique l’agence.



Mouhamed Faouzou Dème est un expert en gestion hôtelière et management touristique, spécialiste des questions de l’e-tourisme.



La même source explique que ’’cette médaille récompense les grands experts et personnalités du tourisme dans le monde (…)’’.



Le World Tourism Network présentée comme ’’la voix des petites et moyennes entreprises de voyages et de tourisme du monde entier’’ offre des opportunités et un réseautage essentiel à ses membres dans 128 pays. Il est le principal partenaire de l’Arabie Saoudite dans la relance du tourisme post-Covid 19.