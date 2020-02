Pointe-Sarène, 11 fév (APS) – Cinq cent quatorze chambres du projet de construction d’infrastructures hôtelières de Pointe-Sarène, dans le département de Mbour (ouest), vont être livrées au plus tard en mars 2021, a annoncé mardi le ministre du Tourisme et des Transports aériens, Alioune Sarr.

M. Sarr effectuait une visite dans ce village côtier de la Petite-Côte, dans le cadre d’une mission de suivi de la réalisation des grands projets de l’Etat dans le domaine du tourisme, à travers la Société d’aménagement des côtes et zones touristiques du Sénégal (SAPCO).

‘’Je voudrais féliciter la SAPCO, mais également le maire de la commune de Malicounda, d’avoir diligenté l’ensemble des procédures qui ont permis au groupe espagnol, Riu, de démarrer ce projet important qui nous permettra de livrer 514 chambres au mois de mars 2021’’, a-t-il dit à la fin de la visite.

Selon le ministre du Tourisme et des Transports aériens, la deuxième phase du projet sera bientôt lancée, afin que le Sénégal puisse, avant les Jeux olympiques de la jeunesse de 2022, disposer de 1.000 lits à Pointe-Sarène.

‘’A l’image de ce que le groupe Riu est en train de faire ici, je voudrais encourager et inciter tous les autres promoteurs qui ont bénéficié du foncier auprès de la SAPCO, à travers des protocoles signés, à prendre exemple sur lui et à agir ici et maintenant’’, a-t-il insisté.

Alioune Sarr souhaite que soit disponible ‘’l’ensemble de cette infrastructure hôtelière dont nous avons besoin pour les grands évènements que le Sénégal doit organiser dans les trois prochaines années’’.

Avec la construction de son premier établissement hôtelier, Riu a fait du Sénégal sa porte d’entrée dans le marché ouest-africain. Dans le cadre d’un partenariat avec la SAPCO, le groupe espagnol a acquis un terrain de 25 hectares à Pointe-Sarène, un site touristique situé sur la côte ouest du pays.

Riu prévoit la construction sur ce site de deux hôtels d’une capacité totale de 1.300 chambres, pour un investissement global estimé à 150 millions d’euros (environ 98,3 milliards de francs CFA) et 600 nouveaux emplois attendus.

Le premier établissement comprendra 500 chambres, et le second 800 chambres.