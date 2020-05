Kaffrine, 19 mai (APS) – La région de Kaffrine a bénéficié d’un montant de cinq millions Francs CFA sur les 3,7 milliards de francs CFA destinés aux acteurs du secteur touristique, pour les aider à supporter les effets de la pandémie de coronavirus, a appris l’APS.

"Une enveloppe de plus de trois milliards Francs CFA a été dégagée dans un premier temps pour le niveau national. Et, dans cette enveloppe, pour le moment, la région de Kaffrine bénéficie d’un montant de cinq millions francs CFA avec un seul bénéficiaire qui est dans le secteur hôtelier’’, a fait savoir l’adjoint au gouverneur chargé des affaires administratives, Abou Bâ.

Il s’exprimait mardi au terme d’une cérémonie diffusée par visioconférence consacrée à la remise des premiers financements alloués aux acteurs touristiques du Sénégal. Cette visioconférence a été animée par le ministre du Tourisme et des Transports aériens, Alioune Sarr.

"Quand le ministère a prévu de financer, il fallait mettre en place des critères. Et, parmi ces critères il y a l’agrément du ministère du tourisme. Et, à Kaffrine, seul un gérant d’hôtel a un agrément du ministère du tourisme", a déploré l’adjoint au gouverneur, rappelant que le recensement des établissements d’hébergement touristique continue à Kaffrine.

Cette initiative vise à enrôler le maximum de personnes lors de la deuxième phase du financement aux acteurs touristiques du Sénégal, a-t-il dit.

"Il y a un problème de régularisation des dossiers à Kaffrine. Un seul établissement hôtelier est actuellement en règle", a encore fait observer Abou Bâ.



Le ministre du Tourisme a soutenu que "l’idéal, c’est d’aider tout le monde", promettant que les dossiers des établissements ne disposant pas encore d’agrément "vont être acheminés pour être analysés et voir dans quel moyen l’Etat pourra les accompagner".

"Il faut recenser toutes les entreprises de la chaîne de valeur touristique dans les régions pour que nous puissions les accompagner conformément à la volonté du chef de l’Etat", a insisté Alioune Sarr.

"Cette première phase de financement va accompagner le secteur du tourisme et préserver des milliers d’emplois", a salué le ministre, exhortant les bénéficiaires à faire bon usage dudit financement.

"Il s’agit d’un prêt accordé par l’Etat du Sénégal avec des facilités dont un différé de deux ans soit 24 mois et un paiement qui est échelonné sur six ans", a-t-il rappelé aux bénéficiaires avant de les inviter à penser au remboursement.

Selon Alioune Sarr ce premier lot de financement va toucher 98 établissements d’hébergements touristiques pour un montant de plus de deux milliards de francs CFA et 50 agences de voyages et de transports touristiques pour un montant de plus de 650 millions francs CFA.

Il va également concerner 25 restaurants pour un montant de plus de 240 millions, 225 guides touristiques pour plus de 172, 5 millions de francs CFA, 84 artisans pour 30 millions de francs CFA et le secteur culturel touristique pour 47 millions de francs CFA.