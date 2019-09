Dakar, 19 sept (APS) - Le ministre de la Culture et de la Communication, Abdoulaye Diop, appelle à une réflexion sur les sources de financement de la réhabilitation des sites touristiques ‘’face aux urgences d’un pays en construction".



"Il reste entendu que le seul potentiel bailleur est l’Etat, mais aujourd’hui il est important, face aux urgences d’un pays en construction, que nous réfléchissions ensemble pour voir comment on peut innover les sources de financement de la réhabilitation des sites touristiques", a-t-il déclaré.

M. Abdoulaye Diop s’exprimait, jeudi, à la fin d’une visite à l’île de Gorée, suivie d’un comité local spécial de développement sur le tourisme.

"Le coût de la réhabilitation de ces sites est dispendieux, mais il faut le faire parce que si on a 600.000 touristes qui viennent à Gorée, c’est parce qu’on a des sites touristiques réhabilités et un produit touristique à montrer aux visiteurs de l’île", a-t-il expliqué.

"Nous partageons avec vous votre vision sur le devenir de Gorée et ensemble nous allons faire de l’île un lieu réhabilité et agréable qui va profiter aux citoyens du monde", a-t-il dit au maire de Gorée, Me Augustin Senghor.

M. Abdoulaye Diop a aussi salué "la collaboration des services techniques avec la commune de Gorée, l’UNESCO et les différents partenaires financiers qui ont engagé plusieurs actions pour la sauvegarde de l’île".