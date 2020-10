Saly-Portudal (Mbour), 9 oct (APS) – Le ministre du Tourisme et des Transports aériens, Alioune Sarr, a estimé que la récupération et la protection des plages de la station balnéaire de Saly-Portudal (Mbour, ouest) aura un impact important sur les activités touristiques.

’’La récupération et la protection des plages de Saly-Portudal aura un impact important d’abord sur les touristes. Cela veut dire que le consommateur, le touriste local mais également étranger va être aujourd’hui attiré par la plage. Mais également, pour les investisseurs dont l’une des grandes demandes exprimées lors du salon Top Reza à Paris l’année dernière, était la récupération des plages’’, a-t-il dit.

S’exprimant, vendredi, au terme d’une visite, pour constater l’état d’avancement des travaux de restauration des plages de cette station balnéaire, en cours de finalisation, M. Sarr a déclaré qu’il y a des investisseurs dans le secteur touristique, hôtelier notamment, qui vont revenir pour réinvestir dans la zone.

’’Si nous combinons ces éléments et la stratégie du tourisme et des transports aériens qui est en train d’être mise en œuvre et l’excellent travail fait par l’Agence sénégalaise de promotion touristique (ASPT) pour attirer les sénégalais vers les destinations du pays, nous pouvons considérer qu’avec ce travail, fait à Saly, nous sommes dans une excellente dynamique pour (...) faire du tourisme, le levier essentiel pour notre économie’’, a-t-il ajouté.

Les travaux seront livrés en décembre prochain, a t-il a fait savoir, saluant ’’un investissement extrêmement important’’.

’’Et il faut que les Sénégalais soient informés de cet important investissement qui est une réponse à l’appel du secteur privé national pour récupérer mais surtout, protéger les plages de Saly-Portudal’’, a encore dit Alioune Sarr.

Le ministre a invité les différentes parties prenantes à voir la meilleure formule qui permet d’assurer un suivi mais également, une maintenance et un entretien des infrastructures.

Il a vanté les potentialités touristiques du pays, citant la réserve de Fatalah, Saly-Portudal, Cap-Skiring, Saint-Louis, Kédougou, les sites mégalithiques du Saloum.

’’Donc, je voudrais réitérer cet appel que je lance à tous nos compatriotes pour qu’ils puissent soutenir le secteur touristique qui est un secteur transversal, qui entraine beaucoup d’autres secteurs : économie maritime, horticulture, élevage, artisanat, etc’’, a t-il dit.



