Saly-Portudal (Mbour), 23 mai (APS) – Le ministre du Tourisme et des Transports aériens, Alioune Sarr, a effectué jeudi une visite des chantiers de restauration et de protection des plages de la station balnéaire de Saly-Portudal (Mbour, ouest), a constaté l’APS.

Sur place, il s’est félicité de la qualité des travaux entamés en 2018 et qui, selon lui, avancent dans le bon sens. Le ministre a rappelé que les travaux vont coûter 16 milliards de francs CFA.

"Les effets du changement climatique ont entraîné un certain nombre de régression sur la plage, constituant une véritable difficulté pour le secteur touristique et hôtelier, avec la disparition de beaucoup d’infrastructures, notamment des hôtels qui ont fermé à cause de cette situation", a relevé M. Sarr.

Le gouvernement du Sénégal a ainsi mis en place le Projet de développement du tourisme et des entreprises (PDTE), qui a été élaboré dans le but d’apporter des réponses durables aux problèmes de compétitivité de l’économie sénégalaise.

Il vise à créer les conditions nécessaires à l’augmentation des investissements privés dans le secteur du tourisme dans la zone de Saly et à renforcer le développement des entreprises privées au Sénégal, avec un financement estimé à 74 millions de dollar à travers un crédit de l’IDA.

Ce projet sera exécuté sur une durée de cinq ans sur la période 2017-2022.

’’Ce projet dont les travaux vont être achevés en décembre 2019, nous permettra de relancer notre offre touristique dans la zone mais aussi l’activité des hôtels qui ont été gravement dégradés par l’érosion côtière", a-t-il indiqué.

Remerciant l’entreprise hollandaise Van Oord chargée de réaliser ces travaux, Alioune Sarr a fait savoir que le gouvernement a pris cette affaire en main pour relancer la destination Sénégal, à travers le développement d’un tourisme durable.

Les autorités sénégalaises ont mis en place "une stratégie clairement affirmée et assumée de développement d’un tourisme durable", a-t-il fait valoir.

Le ministre du Tourisme, en compagnie d’une délégation représentant le rappeur sénégalo-américain, Akon, a visité le village de Mbodiène où 50 ha leur seront octroyés pour la réalisation d’une cité verte, d’un terrain de Golf, etc.