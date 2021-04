Dakar, 28 avril (APS) - Le nouveau directeur général de la Société d’aménagement et de promotion des côtes et zones touristiques du Sénégal (Sapco), Amadou Mame Diop, a souligné l’importance pour lui de favoriser les conditions d’un développement continu des zones côtières et touristiques du pays.

S’exprimant lors de la cérémonie de passation de service entre lui et son prédécesseur, Aliou Sow, il a reconnu que ‘’le travail de la Sapco est l’objet de très fortes attentes de la part du gouvernement, des partenaires, des professionnels du secteur et des populations’’.

‘’Nous devons donc faire face aux très nombreux défis de mise en place des prérequis indispensables à l’essor continu des côtes et des zones touristiques’’, a-t-il ajouté.

Amadou Mame Diop, également maire de Richard-Toll, dans la région de Saint-Louis (nord), dit compter sur le soutien et la collaboration de tous les acteurs du tourisme pour relever ces défis.

Il estime que la concertation doit être régulière avec l’ensemble des acteurs, pour ‘’une bonne marche’’ de la Sapco.

‘’C’est ensemble et seulement ensemble, dans une commune détermination et un élan commun, que nous pourrons atteindre les objectifs fixés à notre entreprise’’, a-t-il insisté.

Le directeur général sortant, Aliou Sow, a rappelé le rôle important que joue le tourisme dans l’économie sénégalaise.

‘’Le tourisme est une industrie, avec toute une chaîne de valeur impliquant des acteurs, dont les agriculteurs, les maraîchers et les artisans. Lorsqu’un projet touristique s’installe, il a un impact sur toute une communauté’’, a dit M. Sow.