De l’envoyé spécial de l’APS : Ousmane Ibrahima Dia



Paris, 2 oct (APS) – Une série d’audiences avec des responsables de tours opérators, des visites de stands, une rencontre avec des influenceurs du tourisme, et la signature de conventions de partenariat sont, ce mercredi, au menu de l’agenda du ministre du Tourisme et des Transports aériens Sénégal au Salon Top Résa de Paris.



Le ministre Alioune Sarr accordera des audiences à Mumtaz Tekker, PDG de Rêves voyages et Pachatours, et à Hans Van de Veldé, PDG de TUI France.



Un cocktail déjeunatoire est prévu avec les influenceurs du tourisme, ces nouveaux acteurs qui misent sur le digital pour jouer un rôle considérable dans le tourisme en touchant principalement une clientèle jeune qui ne fréquente pas les agences de voyages traditionnelles.



Alioune Sarr visitera ensuite les stands gambien, marocain, malien et ivoirien.



Il assistera à l’inauguration du salon Top Resa par le Secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Baptiste Lemoyne qui visitera le stand du Sénégal.



Alioune Sarr accordera ensuite une audience à Pierre Mas, président des Entreprises du voyage, avant de présider la cérémonie d’une signature de convention de partenariat entre Promovacances, l’Agence sénégalaise de promotion touristique (APST) et le Conseil sénégalais du tourisme (CST).



La 41e édition du Salon Top Résa a démarré mardi au Parc des expositions à Paris Versailles. Pour la deuxième année consécutive, l’Indonésie est le pays partenaire officiel de l’évènement qui figure parmi les plus grands rendez-vous mondiaux des professionnels du tourisme et des voyages.



Le salon se tient dans un contexte marqué par la faillite du tour opérator Thomas Cook, et des compagnies aériennes Aigle Azur et XL Airways.



‘’C’est un très bon début. Il est certain que plusieurs évènements négatifs se sont produits dans la période qui a précédé le Salon, avec les faillites de Thomas Cook, d’Aigle Azur et de XL Airways, et nous ne pouvons pas l’ignorer. Mais ceci n’a pas eu d’impact sur le Salon’’, a déclaré Frédéric Lorin à l’ouverture du Salon.



’’Quoi qu’il en soit je préfère rester optimiste car nous observons que le secteur est très résistant qu’il a traversé des crises dans le passé et continuera à le faire à l’avenir. Il est très souple et uni. Le terme résilience est le bon aujourd’hui’’, a t-il ajouté.



Selon lui, ‘’il est essentiel d’écouter les professionnels du secteur du tourisme pour faciliter et optimiser l’expérience de nos exposants et de nos visiteurs avant, pendant et après le Salon, en anticipant leurs besoins’’.



Frédéric Lorin a salué l’importance de la présence de l’Afrique et les ‘’efforts’’ réalisés cette année par le Sénégal.



‘’L’Afrique en général est très importante. Nous travaillons avec les équipes chaque année pour que l’Afrique soit mieux représentée. C’est le cas cette année. Le Sénégal a fait un magnifique effort en prenant un stand de 276 mètres carrés juste à côté de la Côte-d’Ivoire (….)’’, a dit M. Lorin.



Au Top Resa, le Sénégal ‘’va déployer tous ses atours’’ dans un stand de 276 m2 pour ‘’présenter le nouveau visage de la Destination Sénégal aux 37 000 visiteurs et plus attendus cette année au Parc des expositions de Versailles’’, selon le ministère du Tourisme.



Durant 4 jours, le Pavillon Sénégal recevra les visiteurs professionnels du secteur, comme les simples visiteurs, abritera différentes rencontres avec des investisseurs dans les domaines du tourisme et des transports aériens.



Le ministre du Tourisme et des Transports aériens a fait part de l’ambition du Sénégal d’être ‘’une destination touristique de référence’’ dans le monde en droite ligne du Plan Sénégal émergent (PSE).



‘’Le Sénégal affirme son ambition, inscrit dans le PSE, qui est de faire notre pays une destination touristique de référence et naturellement. Cela passe par la présence du Sénégal dans les plus grands salons touristiques mondiaux’’, a dit Alioune Sarr à l’ouverture du Salon IFTM TOP RESA.



Trois conventions de partenariat entre des structures privées française et sénégalaise ont été signées mardi à Paris du Salon IFTM TOP RESA, sous l’égide du ministre du Tourisme et des Transports aériens, dans le cadre de la promotion de la destination Sénégal.



La journée du Sénégal, prévue vendredi, sera ‘’au-delà de la décoration, de l’animation et des découvertes (culinaires, vestimentaires,…)’’, l’occasion de ‘’déployer’’ toutes les potentialités avec Air Sénégal SA, mais aussi les perspectives d’investissements dans l’hôtellerie et l’aménagement des sites touristiques.



OID/AKS