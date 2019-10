Dakar, 11 oct (APS) – Un comité régional de développement spécial sur la stratégie régionale de l’offre touristique du Pôle Sine-Saloum se tient mardi à Toubacouta, dans la région de Fatick, a-t-on appris de source officielle.



Le ministre de la Culture et de la Communication, Abdoulaye Diop, et son collègue en charge du Tourisme et des Transports aériens, Alioune Sarr, prendront part à la rencontre, indique un communiqué parvenu à l’APS.



Le CRD s’inscrit dans le prolongement d’une convention de partenariat signée le 5 septembre dernier, liant les deux départements ministériels dans la recherche de solutions concrètes de valorisation touristique du patrimoine culturel du Sine Saloum et de la promotion de ses potentialités, précise-t-on.



‘’Le Sénégal se singularise par la richesse de son patrimoine culturel. La mise en synergie des actions des ministères du Tourisme et de la culture a pour finalité de valoriser davantage les sites, les monuments historiques et les évènements culturels’’, souligne le texte.



FKS/AKS