Dakar, 4 nov (APS) - L’Agence sénégalaise de promotion touristique (ASPT) et la mairie de Gorée (ouest) ont signé un accord de partenariat dans le but de promouvoir le tourisme dans cette commune, a constaté l’APS, mercredi, à Dakar.

L’accord signé par le directeur général de l’ASPT, Papa Mahawa Diouf, et le maire de Gorée, Augustin Senghor, va faciliter la formation des guides touristiques, la construction d’un circuit de tourisme ‘’maîtrisé’’ et l’aménagement du débarcadère de la commune, ‘’pour le rendre plus attractif’’.

‘’Par sa nature, son histoire et sa position géographique, Gorée constitue un atout et un condensé de l’offre touristique du Sénégal’’, a souligné M. Diouf.

‘’Gorée a toujours dormi sur ses lauriers en se disant que les gens vont venir, en raison de sa célébrité’’, a dit M. Senghor, estimant que la commune ferait mieux de changer d’attitude en matière de tourisme.

‘’Nous devons mieux nous organiser et comprendre que le touriste bien accueilli et bien choyé [à Gorée] peut être un bon ambassadeur’’ de l’île, estime son maire.

La formation des guides touristiques, la qualité du service dans les restaurants et l’accueil des touristes doivent être améliorés, selon Augustin Senghor.

Il a suggéré au directeur général de veiller à l’‘’interconnexion’’ des sites historiques du pays, dont ceux de Saint-Louis (nord) et de Gorée, pour inciter le visiteur de l’île située près de Dakar à songer à se rendre en Casamance (sud), dans les îles du Saloum (centre-ouest), etc.