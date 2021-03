Nianing (Mbour), 29 mars (APS) - Le maire de la commune de Malicounda (Mbour, ouest), Maguette Sène, et le directeur général de la Société d’aménagement et de promotion des zones et côtes touristiques du Sénégal (SAPCO), Aliou Sow, ont inauguré, lundi, un centre de formation en tourisme, hôtellerie et restauration, sis à Nianing, près de Mbour, a constaté l’APS.