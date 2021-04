Mbour, 1er avr (APS) - L’Agence sénégalaise de promotion touristique (ASPT) et la Société d’aménagement et de promotion des côtes et zones touristiques du Sénégal (SAPCO-Sénégal), vont signer, vendredi, un protocole d’accord pour une meilleure promotion du tourisme sénégalais, annonce un communiqué parvenu à l’APS.

A travers la signature de cette convention, prévue à partir de 10 heures à Saly-Portudal (Mbour, ouest), ces deux entités étatiques ambitionnent de ’’conjuguer’’ leurs efforts pour assurer une ’’meilleure promotion’’ de la destination Sénégal et ’’développer’’ des synergies entre leurs activités, renseigne la même source.