Diourbel, 20 oct (APS) - Les opérations de distribution de l’argent du Fonds d’aide d’urgence en lien avec l’épidémie de Covid-19 ont démarré à Diourbel au profit de 745 transporteurs appelés à recevoir chacun la somme de 200.000 francs Cfa, a appris l’APS.



’’La région de Diourbel de Diourbel a reçu près de 150 millions FCFA et chaque transporteur a eu 200 mille FCFA. Avec cet appui, le président de la République a honoré sa promesse’’, a indiqué Serigne Sall, président des transporteurs de la région de Diourbel.







Ces fonds du FORCE Covid-19 sont dédiés au sous-secteur des transports routiers impacté par l’arrêt du transport interurbain à durant l’état d’urgence.







Au moment de la reprise du transport interurbain, l’état a attribué 34 millions les gares routières de la région de Diourbel (8 millions Diourbel, 10 millions Touba et 5 millions Mbacké et 4 millions pour Bambey), a rappelé le président du Regroupement des transporteurs



Pour les minibus dits ’’Tata’’, chaque opérateur de Touba et de Diourbel a bénéficié d’une somme 310 mille FCFA, a expliqué M. Sall.



’’Les chauffeurs ont reçu des denrées alimentaires constitués entre autres de riz et de sucre. J’ai reçu une valeur de 30 tonnes pour Diourbel et pareil pour Idy Kâ qui a reçu la même quantité pour Mbacké et Touba’’, a-t-il soutenu.



Le président des transporteurs de Diourbel invite toutefois les autorités à faire des efforts pour enrôler les taxis urbains qui n’ont pas bénéficié de cette aide.