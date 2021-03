Dakar, 1er mars (APS) – La compagnie nationale Air Sénégal a annoncé avoir réceptionné un deuxième Airbus A321, un aéronef configuré pour accueillir 165 passagers.



L’appareil a été réceptionné samedi à l’Aéroport international Blaise Diagne de Diass (AIBD) peu avant 18 heures en provenance de Montpellier, en France, indique notamment la compagnie dans un communiqué parvenu à l’APS.



‘’Cet avion configuré pour accueillir 165 passagers (16 en classe affaires et 149 en classe économique) réunit de nombreuses qualités, notamment un intérieur spacieux et des technologies d’avant-garde que sauront apprécier les clients, tout le personnel de conduite et de cabine’’, rapporte la même source.



‘’La réception d’un deuxième de ce type par Air Sénégal résulte d’un effort colossal qui porte l’empreinte commune d’une équipe consciente de son rôle et de ses missions et surtout fidèle à son ambition de porter au plus haut niveau, notre compagnie nationale’’, a réagi le directeur général de la compagnie, Ibrahima Kane, cité dans le communiqué.





