Dakar, 19 sept (APS) - La compagņie aérienne Air Sénégal va ouvrir la ligne Dakar-Washington dans les six prochains mois, a annoncé jeudi le ministre du Tourisme et des Transports aériens, Aliou Sarr.

"J’ai l’honneur et le plaisir, au nom du chef de l’Etat Macky Sall, de vous annoncer, monsieur le maire et aux populations de Gorée, que la compagnie Air Sénégal va ouvrir la ligne Dakar-Washington dans les six prochains mois", a-t-il déclaré.

M. Aliou Sarr s’exprimait à la fin d’une visite à l’île de Gorée, suivie d’un comité local de développement spécial sur le tourisme, qui s’inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre du partenariat qui lie son département au le ministère de la Culture et de la Communication.

"Le conservateur de la Maison des esclaves me disait tout à l’heure qu’avec la disparition de Air Afrique nous avons constaté une baisse drastique du nombre de touristes qui venaient des États-Unis", a-t-il souligné.

Pour inverser la tendance, le ministre a décidé "d’engager avec le maire de Gorée Me Augustin Senghor et tous les acteurs de la culture un vaste programme de promotion de la destination Gorée dans cette place du monde qu’est les Etats-Unis".

Dans cette perspective, M. Aliou Sarr a souligné "le nombre important de ressortissants d’origine africaine aux Etats-Unis à vendre la destination sénégalaise car la majeure partie des touristes qui viennent au Sénégal passent à Gorée".

Il a par ailleurs félicité "le maire de Gorée Me Augustin Senghor de la propreté de la ville" qui, selon lui, "est un exemple pour toutes les villes qui ont un potentiel touristique puisque la salubrité et la sécurité sont deux éléments qui vont avec le tourisme".

"je crois que l’exemple de Gorée dans le domaine de la salubrité et la gestion de l’environnement est un exemple à saluer et à partager avec les maires qui souhaiteraient accueillir des touristes à travers le Sénégal", a-t-il poursuivi.