Dakar, 14 sept (APS) - La désignation d’un directeur général de l’Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA) dans le contexte de crise sanitaire du Covid-19 impose le choix d’un candidat doté d’une finesse managériale, capable de pérenniser la vie de l’Agence dans le marché de l’aviation civile internationale, a souligné lundi le ministre sénégalais du Tourisme et des Transports aériens Alioune Sarr.



’’Au regard de son envergure et de son rôle stratégique, le futur Directeur général de notre organisation doit détenir une grande expérience dans la gestion des ressources humaines mais aussi doter d’une vision claire devant lui permettre d’opérer des choix judicieux pour redynamiser et relancer un secteur fortement impacté par la pandémie du Coronavirus’’, a déclaré Alioune Sarr.



Il présidait la cérémonie d’ouverture de la soixante sixième session extraordinaire du comité des ministres de l’Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ASENCA) dont l’ordre du jour porte sur la désignation du futur Directeur général pour une durée de 4 ans à partir du 1er janvier 2021.



Ce nouveau directeur sera connu après l’audition des candidats, au nombre de quatre.



Cette audition sera par ailleurs suivie d’un vote à ’’bulletin secret’’, informe Alioune Sarr, insistant notamment sur ’’la transparence, la rigueur, le discernement et le consensus dans le processus de désignation.’’



Outre les capacités managériales, le ministre du Tourisme et des Transports aériens a aussi évoqué ’’l’impératif’’ pour le prochain Directeur général de ’’maintenir la cohésion et les acquis d’une organisation d’intégration africaine qui fait référence en matière d’aviation civile.’’



Le président du comité des ministres de l’ASECNA, le Béninois Hervé Hehomey a lui aussi souligné les ’’défis majeurs’’ qui attendent le prochain Directeur général, lequel selon lui ’’doit avoir un leadership clair capable de porter une Agence dont la principale clientèle (les compagnies aériennes) est aujourd’hui fortement impactée par la crise sanitaire.’’