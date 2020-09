Dakar, 18 sept (APS) - Le Sénégal va bientôt commencer à confectionner de nouveaux passeports biométriques, a déclaré, vendredi, à Dakar, le ministre des Affaires étrangères, Amadou Ba.

‘’Votre présence m’offre l’opportunité d’annoncer la mise en circulation, par la République du Sénégal, de nouveaux passeports biométriques’’, a-t-il dit aux journalistes.

Amadou Ba tenait un point de presse consacré au ‘’plan sectoriel de contingence’’ mis en œuvre par son ministère, dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19, en présence du secrétaire d’Etat des Sénégalais de l’extérieur, Moïse Sarr.



Le ministère des Affaires étrangères a entamé en septembre 2019 une réforme des passeports diplomatiques et des passeports de service, a-t-il rappelé, annonçant la mise en place prochaine d’‘’un système de production ultramoderne de passeports biométriques’’.



Cette réforme entrée en vigueur depuis un an a permis de remplacer un système de production de passeports vieux de dix ans par ‘’un système innovant, avec une page de données en polycarbonate’’ - une matière plastique disposant d’une résistance thermique pouvant varier entre −100 °C et 120 °C.

Le nouveau ‘’système de production’’ des passeports assure ‘’l’intégration d’autres technologies de sécurité’’, selon le ministre des Affaires étrangères, qui annonce des changements concernant la couleur des passeports.



Le passeport diplomatique est désormais de couleur rouge, le bleu étant la couleur du passeport de service.

‘’La réforme comporte (…) l’installation de quatre stations d’enrôlement’’ des demandeurs du passeport, ‘’de cinq stations techniques et d’un data-center (centre de données) doté de deux serveurs et d’une machine de personnalisation’’, a ajouté Amadou Ba.



‘’Suspendu depuis presque quatre mois en raison de la pandémie de Covid-19, le projet a repris avec la réouverture des frontières’’, a-t-il assuré.

Le nombre de Sénégalais rapatriés d’Amérique par l’Etat s’élève à 652, contre 251 en provenance des pays d’Asie, selon le ministre des Affaires étrangères.



Avec le soutien de l’Etat, 5.203 ressortissants sénégalais ont été convoyés de leur pays vers d’autres destinations où ils ne pouvaient plus se rendre à cause de la pandémie de Covid-19, selon Amadou Ba. Ils se rendaient, pour la plupart, en Italie, en Belgique et en Espagne, a-t-il précisé.



‘’Les corps de 36 Sénégalais morts de Covid-19 ont pu être rapatriés, dont 31 en provenance de la France’’, a ajouté Amadou Ba, louant la collaboration des compagnies Air Sénégal, Air France, Turkish Airlines, Delta, Brussels Airlines, Iberia et Emirates, qui ont facilité l’arrivée au Sénégal des dépouilles.

Concernant ces innovations, ‘’les tests effectués auprès de la police de l’air et des frontières, à l’aéroport international Blaise-Diagne, depuis le 19 août, se sont avérés concluants’’, a déclaré M. Ba, ajoutant : ‘’La reforme a été l’occasion d’aménager de nouveaux locaux, exclusivement pour le bureau des passeports. C’est un espace convivial et accueillant.’’En ce qui concerne le ‘’plan sectoriel de contingence’’ dédié à la lutte contre le Covid-19, il affirme que 12.584 Sénégalais ont été rapatriés, dont 8.465 en provenance de pays africains et 3.216 de pays d’Europe.