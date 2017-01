Dakar, 31 déc (APS) - Le chef de l’Etat, Macky Sall a annoncé samedi le lancement de plusieurs projets routiers et la construction de ponts en 2017 dans les régions.



’’D’autres projets seront lancés prochainement, dont les routes Sédhiou-Marssassoum, Kédougou-Salémata, Dabo-Médina Yoro Foulah , Bambey-Baba Garage, et la dorsale de l’île à morphile’’, a-t-il dit dans son message de nouvel an.



Macky Sall a rappelé les projets d’infrastructures majeurs qu’il a inaugurées en 2016.

Il a cité entre l’autoroute Diamniadio-Aéroport international Blaise Diagne( AIBD-Sindia ), l’échangeur de l’Emergence, la 3ème section de la Voie de dégagement Nord et la route des Grandes Niayes, Rufisque-Bayakh-Notto-Diogo- Lompoul.

En 2017, le président de la République a indiqué qu’en plus des chantiers routiers prévus, le gouvernement va construire le pont de Foundiougne et réhabiliter les Routes nationales N°1, Tambacounda- Bakel, N°2, Ndioum-Ourossogui-Kanel-Bakel et N°7, Dialocoto-Mako.

BHC/OID