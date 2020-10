Dix-sept (17) nouvelles contaminations au Covid-19 ont été enregistrées au cours des dernières 24h, a indiqué, jeudi, le ministère de la Santé et de l’Action sociale.

Faisant le point quotidien sur l’évolution de la pandémie, le porte-parole du ministère de la Santé a indiqué que ces nouvelles contaminations concernent 5 cas contacts suivis, 5 cas importés enregistrés à l’AIBD et 7 cas issus de la transmission communautaire recensés à Dakar (05) et Matam (01) et Passy (01).

Dans une circulaire datée du 13 octobre, le ministère du Tourisme exige ’’un test RT-PCR Covid-19 négatif datant de moins de sept (07) jours à compter de la date de rendu des résultats (…) pour tout passager embarquant pour un aéroport du Sénégal’’.