Kaolack, 10 déc (APS) - Les journalistes de la zone centre (Kaolack, Fatick, Kaffrine et Diourbel) ont suivi une formation ce mercredi, à Kaolack, sur les normes de la sécurité routière, en vue de renforcer leurs compétences dans ce domaine, a constaté l’APS.

"Cette formation a pour but de sensibiliser et d’outiller les journalistes de la zone dans le traitement de l’information concernant la sécurité routière qui s’avère très sensible", a déclaré Marie Bernadette Séne, présidente de la convention des jeunes reporters dans la zone centre.

Selon elle, cette formation va permettre aux journalistes d’être outillés en sécurité routière afin de pouvoir contribuer à la lutte contre les accidents de la circulation, à travers la sensibilisation de la population.

Pour sa part, le professeur Adja Wakha Aidara Ndiaye, directrice exécutive de ONG west Africa Sénégal, a souligné que le rôle du journaliste doit être d’éveiller les consciences, surtout avec "l’émergence de nouveaux moyens de transport en commun notamment les motos jakarta’’.

"Le journaliste a un rôle important dans la lutte mais aussi dans la prévention des accidents de la circulation ", a-t-elle dit.

AFD/AMD/MD