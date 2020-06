Kaolack, 4 juin (APS) - Le Colonel Ousmane Aly Kane, Commandant de la Zone militaire numéro 3, a procédé jeudi, au lancement officiel des travaux d’agrandissement de l’aérodrome de Kaolack pour un coût de 2 milliards 500 millions de franc CFA, a constaté l’APS.

"Nous sommes là aujourd’hui pour procéder au lancement des travaux d’agrandissement de l’aérodrome de kaolack qui se situe dans la commune de Kahone", a déclaré le colonel Kane.

Selon lui, les travaux porteront sur l’agrandissement de la piste d’atterrissage dont la longueur passera 1600 mètres à 2000 mètres et la largeur de 15 mètres à 30 mètres.

Il est également prévu un revêtement et un renforcement de la structure de la chaussée et la construction d’un mur de clôture de 5 kilomètres.

Colonel Kane a souligné qu’au terme de ces travaux, l’aérodrome de Kaolack aura la capacité d’accueillir des aéronefs civils et militaires courants, en particulier de type ATR.

"Ce qui va contribuer davantage à rendre plus accessible notre zone centre qui est un passage obligé pour toutes les directions de notre pays et de la sous-région et permettra aussi à ceux qui veulent faire des voyages d’affaires de réduire leur délai de voyage’’, s’est-il félicité.

La réhabilitation de l’aérodrome va impacter positivement sur le tourisme religieux ainsi que sur la destination des Iles du Saloum et la zone du Niombato, a-t-il souligné.

El Hadji Mamadou Diagne, directeur des travaux pour l’entreprise Eiffage dans la zone centre, en charge des travaux, a pour sa part rassuré les populations riveraines sur le respect du délai d’exécution du chantier (6 mois) et promis moins de nuisances possibles.