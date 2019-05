Dakar, 7 mai (APS) - Le trafic aérien sénégalais a été marqué en février par une baisse simultanée du nombre de passagers, du fret et des mouvements d’aéronefs, apprend-on de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD).



Pour le trafic aérien, au mois de février 2019, il a été noté une baisse simultanée du nombre de passagers (-16,6%), des mouvements d’aéronefs (-13,1%) et du fret (-9,3%) comparativement au mois précédent, indique l’ANSD dans ses "Repères statistiques mensuels".

En valeur absolue, le nombre de passagers au départ et à l’arrivée est passé de 234 584 en janvier à 195626 au mois de février.

S’agissant du fret, les chiffres sont passés de 3354 tonnes en janvier à 3040 en février, alors que les mouvements sont passés de 2933 au premier mois de l’année à 2549 en février, rapporte le document consulté à l’APS.

"La diminution du nombre total de passagers est due à celle notée aussi bien sur les transits (-24,5%), les arrivées (-16,4%) que sur les départs (-15,8%)", souligne l’ANSD.

La structure fait cependant état d’une progression de 18, 9 % du fret, de 3, 1% du nombre de passagers et de 2, 6 % des mouvements d’aéronefs comparativement à février 2018.

AKS/BK