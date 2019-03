Dakar, 8 mars (APS) - La compagnie Air Sénégal a réceptionné vendredi son premier A330-900 issu de la chaîne de production d’Airbus à Toulouse (France), après un premier vol de bienfaisance entre cette ville française et l’aéroport international Blaise Diagne de Diass (AIBD), annonce un communiqué de presse transmis à l’APS.



’’Ce transporteur [Air Sénégal] est la première compagnie africaine à exploiter le dernier né des gros-porteurs Airbus de nouvelle génération, équipé de moteurs de technologie avancée ainsi que d’une nouvelle voilure aux caractéristiques aérodynamiques optimisées et aux extrémités incurvées, s’inspirant de l’A350 XWB’’, selon la Fondation Airbus.



Cet avion A330neo qui, a décollé de Toulouse (France) pour atterrir à l’aéroport international Blaise Diagne de Diass, avait à son bord 13 tonnes de marchandises composées notamment de ’’matériel médical, des jouets, des vêtements pour enfants et adultes et des livres’’.



Air Sénégal et la Fondation Airbus se sont ainsi associées pour ce premier vol de bienfaisance, souligne le communiqué.



A propos de l’A330neo d’Air Sénégal, le texte indique qu’il est doté ’’d’une cabine en configuration tri-classe comprenant 32 sièges en classe affaires, 21 en classe Premium Plus et 237 en classe économique’’.



La compagnie prévoit d’exploiter cet appareil sur ’’la ligne Dakar-Paris et de poursuivre le développement de son réseau moyen et long-courrier.’’



’’L’A330neo est un véritable avion de nouvelle génération qui s’appuie sur les caractéristiques du gros-porteur best-seller A330 et tire parti des technologies de l’A350 XWB’’, vante la fondation de l’avionneur européen.