Dakar, 27 mai (APS) - Le ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement va procéder mercredi au lancement d’un programme d’éducation routière pour 2018 -2019 , annonce un communiqué transmis à l’APS.



Cette manifestation prévue à partir de 9 h, se déroulera à l’école primaire Derklé 3, rond-point Liberté 6, à Dakar.



Elle est organisée en partenariat avec la Fondation Puma Energy Sénégal, la Fondation FIA, Amend et LASER International, précise le communiqué.



Selon la même source, cette initiative s’inscrit dans le cadre des ’’nouveaux objectifs de développement du Millénaire et de la décennie d’actions en faveur de la sécurité routière des Nations unies’’.



’’Le gouvernement et le ministère des Infrastructures ont le souci impérieux de lutter contre cette insécurité routière devenue une préoccupation prioritaire’’, lit-on dans le communiqué.