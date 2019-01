Dakar, 31 déc (APS) – Le président de la République Macky Sall a confirmé lundi la réception dès janvier des chantiers du Train express régional (TER) devant relier Dakar à la Nouvelle de Diamniadio et l’inauguration du pont de Farafégny, sur le fleuve Gambie.



"Je me réjouis de l’inauguration, ce 21 janvier, avec mon homologue gambien, du pont sur le Fleuve Gambie. Cet ouvrage mettra fin à la longue et pénible traversée du fleuve, et contribuera au désenclavement des régions méridionales du pays", a-t-il déclaré lors de son adresse à la nation à l’occasion du nouvel an.



"De plus, je suis heureux d’annoncer la réception, ce 14 janvier, du chantier du Train Express Régional, d’une capacité de transport de 115 000 passagers par jour", a souligné le chef de l’Etat.



Comparant la concrétisation de ce projet à "une révolution majeure" du système de transport public, il rappelé que cela illustrait ses aspirations au progrès et au mieux-être.



"Les Sénégalais méritent bien de voyager dans les meilleures conditions de ponctualité, de sécurité et de confort. Voilà tout le sens du TER, qui sera jumelé à un système de Bus Transit Rapide et prolongé jusqu’à l’AIBD", a fait valoir le chef de l’Etat.



