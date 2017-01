Louga, 12 jan (APS) - Le directeur des transports routiers Cheikh Oumar Gaye a annoncé, à Louga, la numérisation et la sécurisation des titres de transports (permis et cartes grises).





Les permis seront numérisés et dotés d’une puce barométrique à l’image des cartes d’identité, a dit M. Gaye au cours d’une réunion d’information tenue mercredi avec les professionnels du transport de la région de Louga.



Ce projet entre dans un "vaste" programme de réforme du secteur dicté par les nombreux accidents enregistrés sur la route, a ajouté M. Gaye, évaluant à 500 les décès annuels dus à ces accidents.



"La société chargée d’exécuter ce marché est déjà connue et elle a six mois pour tout mettre en oeuvre", a déclaré le directeur des transports routiers, notant que le coût est supporté par le privé à hauteur de 12 milliards.



Il a aussi annoncé le projet d’instauration du permis à point qui sera accompagnée d’un programme de formation et d’éducation des conducteurs qui sont à l’origine de 93% des cas d’accidents.



