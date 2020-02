Pointe-Sarène, 11 fév (APS) – Le gouvernement travaille à l’amélioration de la connectivité intérieure avec la construction d’aéroports régionaux, a réaffirmé, mardi, le ministre du Tourisme et des Transports aériens, Alioune Sarr.

’’L’objectif du gouvernement, c’est d’améliorer la connectivité intérieure du Sénégal, permettre la circulation des personnes et des biens et, par conséquent, développer le tourisme intérieur à travers le transport aérien’’, a-t-il déclaré à Pointe-Sarène (Mbour, ouest).

M. Sarr s’exprimait au terme d’une mission de suivi de la réalisation des grands projets de l’Etat dans le domaine du tourisme et de l’hôtellerie dans cette partie de la Petite-Côte.

Le gouvernement a démarré l’important chantier de construction des aéroports régionaux, notamment ceux de Saint-Louis, de Ourossogui-Matam pour plusieurs dizaines de milliards de francs CFA, a-t-il dit.

Après ces aéroports au nord du pays, le gouvernement attaquera la construction des aéroports de Tambacounda et de Kédougou (est) et de Ziguinchor (sud), a promis le ministre, selon qui, dans le cadre de la stratégie intégrée tourisme et transports aériens, le tourisme domestique, qui est en train de se développer, va jouer ‘’un rôle central’’.

’’La combinaison transports aériens-tourisme, la construction d’aéroports régionaux, le développement d’Air Sénégal, entre autres, va forcément développer le tourisme intérieur et améliorer la connectivité du Sénégal’’, a encore déclaré Alioune Sarr.