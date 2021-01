Dakar, 31 déc (APS) – Le président Macky Sall a tablé jeudi sur une profonde révolution du système de transport aérien national à la faveur des importantes mutations en cours en termes d’infrastructures.



’’A terme, c’est tout le système du transport aérien national qui sera profondément révolutionné, offrant ainsi une mobilité aérienne jamais égalée sur l’étendue du territoire national’’, a-t-il déclaré à l’occasion de son discours du nouvel an.



Il a par exemple évoqué le renforcement de la plateforme technique de l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD) à travers la construction d’un Centre de maintenance aéronautique.



Macky Sall a dans le même temps insisté sur le démarrage du Programme de réhabilitation des aéroports régionaux, lequel déjà entamé à Saint-Louis se poursuivra en janvier avec l’aéroport de Ourossogui-Matam.



Ces chantiers et celui de Kaolack, seront livrés en 2021, en même temps que vont démarrer les travaux pour Ziguinchor, Tambacounda et Kédougou ; ainsi que les études pour les aéroports de Kolda, Sédhiou, Cap Skiring, Linguère, Podor, Bakel et Simenti, a souligné le chef de l’Etat.



AKS/OID