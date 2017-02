Dakar, 17 fév (APS) – Des usagers se disent satisfaits du confort et de la sécurité des bus de "Sénégal Dem Dikk", mis en circulation depuis le 1er février dernier pour assurer des liaisons directes entre Dakar et les villes de l’intérieur.

Au terminus de Liberté 5 à Dieuppeul, site choisi par la société nationale de transport en commun, Dakar Dem Dikk, pour convoyer les voyageurs en partance pour les villes de l’intérieur, ces nouveaux bus sont facilement reconnaissables à leurs couleurs noir et blanc, et rouge bordeaux-beige.

Le 1er février dernier, cette société a lancé son projet de transport interurbain, en mettant en circulation 40 bus climatisés. Une première pour le Sénégal et pour Dakar Dem Dikk qui, jusque-là, assurait seulement le transport urbain dans Dakar et sa grande banlieue.

Quatre villes ont été couvertes pour la première phase : Kaolack, Touba, Fatick et Tivaouane. Elles ont été suivies par les villes de Kolda, Podor, Tambacounda, Matam, Saint-Louis, Ziguinchor, Ndioum et Mbour.

Adja Fat Binetou, âgée d’une soixantaine d’années, assise confortablement dans un bus en partance pour Tivaouane (centre), estime que le lancement du projet "Sénégal Dem Dikk" est une aubaine pour les personnes du troisième âge.

"J’avais même abandonné les longs voyages à cause des voitures non confortables qui ne sont pas bonnes pour notre santé", confie-t-elle au reporter de l’APS.

Elle dit n’avoir rencontré aucun problème pour monter à bord du bus, appréciant à sa juste valeur l’absence de bousculades pour monter à bord et trouver une place, ainsi que la modicité du tarif Dakar- Tivaouane, fixé à 2000 francs CFA.

Lamine Samb, un habitant de Tivaoune rencontré dans le bus de "Sénégal Dem Dikk", soutient que "les nouveaux bus représentent une grande satisfaction pour les voyageurs".

Il affirme n’avoir actuellement aucun problème avec ces bus qui partent chaque jour à des heures fixes pour seulement 2000 francs CFA, vantant aussi leur confort et leur sécurité.



Maodo Mbaye, un autre usager rencontré dans le même bus, estime que "le projet Sénégal Dem Dikk" est une très bonne chose et l’Etat a même tardé à le lancer.

"Ce projet devait être lancé depuis longtemps, parce qu’il arrange toute la population, surtout nous qui habitons à Tivaoune et qui voulons chaque vendredi nous y rendre pour assister à la pierre hebdomadaire".

"Si le bus quitte à 11h, on sera à Tivaoune au plus tard à 12h 30. Ainsi, on pourra se préparer tranquillement à aller à la mosquée", a-t-il confié.

D’après Maodo Mbaye, grâce à la révolution du transport marquée par l’arrivée de Sénégal Dem Dikk qui assure désormais le transport inter-urbain, la mobilité des populations devient plus facile.

"On ne paye pas de surcoûts pour les bagages, contrairement aux autres véhicules de transport. De plus, il y a des porte-bagages dans le bus", fait-il remarquer.