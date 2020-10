Touba, 3 oct (APS) - Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Oumar Youm, a remis samedi aux transporteurs de la gare routière de Touba, une vingtaine de véhicules de transport en commun communément appelés "7 places", en vue de contribuer à l’amélioration des conditions de déplacement des populations de la cité religieuse.



"Nous sommes ici pour remettre des véhicules 7 places dédiés au transport collectif de proximité qui vise à améliorer les conditions de déplacement des populations de Touba en particulier", a-t-il déclaré lors de la cérémonie de remise des véhicules au président des regroupements des transporteurs de Touba, Idy Kâ.

Cette vingtaine de véhicules "pour un lot de 200 dont 150 sont prévus pour Touba. Progressivement, ces véhicules seront remis une fois que toutes les procédures administratives et financières seront bouclées", a indiqué Me Youm.

Il a dit que la réforme en cours du secteur des transports vise à apporter des solutions au transport et améliorer la mobilité et l’offre de transport qui devrait se passer "dans les meilleures conditions possibles".

"Ces véhicules nous permettent d’avoir un transport moins polluant, plus sécurisé, plus propre et qui permet d’assurer la rentabilité du secteur", a estimé le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement.

Selon Oumar Youm, à travers ce projet, l’Etat envisage "une régularisation progressive" du parc de transport clandestin pour en faire un parc de transport automobile régulier.

"Les clandos et autres [véhicules] doivent être règlementés, et j’ai demandé au directeur des transports routiers de communiquer là-dessus", a poursuivi le ministre, selon lequel, "à partir du 1er janvier 2021 jusqu’au 31 décembre 2021", un délai d’un an est arrêté "pour régulariser la situation. C’est l’intérêt des acteurs".

Cette réforme a été mise en place par l’Etat du Sénégal "non pour porter préjudice aux acteurs du secteur mais plutôt pour les protéger", a fait valoir Me Oumar Youm.

"Les véhicules actuels qui sont en cours d’exploitation dans le secteur du transport’’ et qui opère dans le transport dit clandestin doivent être régularisés, selon le ministre.

"Il y aura un code couleur, c’est le vert-blanc. Ils ont la possibilité avec leur véhicule d’avoir l’agrément [mais] ce n’est pas difficile", a-t-il souligné.