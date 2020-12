Diass (Mbour), 8 déc (APS) – Un nouveau terminal VIP érigé à l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD) de Diass (Mbour, ouest), a été présenté lundi à la presse, en marge de la célébration du troisième anniversaire de cet aéroport, a constaté l’APS.

Selon sa promotrice, la Sénégalaise, Khadidia Kâne, cette infrastructure aéroportuaire haut de gamme est le fruit d’un partenariat entre LAS et l’entreprise Hayoma qui évolue depuis une vingtaine d’années dans l’accueil et l’assistance aéroportuaire.

’’Nous remercions les autorités d’avoir fait confiance à l’expertise locale pour mettre en place ce nouveau produit qui contribuera de manière certaine à faire de cet aéroport un hub’’, a dit Mme Kâne, dans un entretien avec l’APS, après une visite des différents compartiments de ce terminal VIP.

Le directeur général de LAS, société en charge de la gestion de l’AIBD, Xavier Mary, soulignant que ce terminal VIP est destiné à une clientèle à ‘’haute contribution’’, veut que les clients qui y passent garde ‘’un très beau souvenir’’ de leur passage à l’AIBD.

’’Nous travaillons à améliorer, sans cesse, notre produit aéroportuaire. Il est vrai que la pandémie de Covid-19 a donné un grand coup de frein à tous nos projets qui nécessitent des financements qui nous font un peu défaut, nous sommes dans une dynamique d’amélioration de nos qualités de services’’, a-t-il soutenu.



Selon lui, LAS met en place de nouveaux produits à travers des projets, pour faciliter le passage des voyageurs dans l’aérogare, avec des enregistrements sans contact, des facilités pour améliorer la fluidité.

’’Nous avons un projet de construction d’une centrale solaire, de manière à avoir de l’énergie qui nous vient du ciel, entre autres projets, particulièrement environnementaux pour montrer que l’aéroport est responsable, et s’engage pour le futur et pour la planète et à donner un bel héritage à nos successeurs’’, a dit M. Mary.

