Saly-Portudal (Mbour), 7 fév (APS) - Le Secrétaire général de l’Union des routiers du Sénégal (URS) affiliée à la CNTS/FC, Gora Khouma, a souligné la nécessité d’ériger des aires de repos sur les routes afin de lutter contre la recrudescence des accidents dont la somnolence est l’une des causes.

’’Par rapport à la somnolence qui a été évoquée comme cause d’accident, nous voulons que l’Etat ou les maires nous aménagent des aires de repos dans toutes les grandes villes pour qu’il n’y ait plus de stationnement des véhicules’’, a-t-il dit. .



Khouma s’exprimait, jeudi, à Saly-Portudal (Mbour, ouest), au démarrage de l’atelier de partage et de validation du rapport d’analyse de l’enquête sur la typologie des causes d’accidents de la route, à l’initiative de l’Observatoire de la qualité des services financiers (OQSF).



’’Ces aires de repos permettront aux conducteurs de pouvoir se reposer et dormir. Mais dans tout le Sénégal, il n’y a pas d’aires de repos, pas de parking où se reposer. Il faut donc quitter le point A vers le point B sans pouvoir se reposer, puisque dans toutes les villes, les maires ont pris des arrêtés d’interdiction et la Police veille au respect de ces interdictions’’, a regretté le syndicaliste.