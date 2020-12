Dakar, 3 dec (APS) - Quinze tonnes de sachets plastiques ont été saisies, jeudi, à la rue Tolbiac, à Dakar, à l’issue d’une opération conjointe menée par les services du ministère de l’Environnement et du Développement durable et la brigade environnementale de la gendarmerie nationale, a appris l’APS.



’’Nous venons de saisir aujourd’hui, une quantité importante de sachets plastiques, aux alentours de 15 tonnes. Depuis le début, nous ne sommes pas tombés sur une quantité aussi importante’’, a déclaré le ministre de l’Environnement, Abdou Karim Sall, précisant que la quantité saisie concerne des produits importés.



’’Cela veut dire, a-t-il poursuivi à l’issue de l’opération, que la machine est déjà huilée et nous ferons en sorte que la volonté du chef de l’Etat soit respectée, pour débarrasser le Sénégal, de la pollution plastique persistante’’.



Cette sortie qui ’’a donné ces résultats’’ sera menée ’’dans toutes les autres régions’’, selon le ministre, soulignant que ’’les actions se feront de manière simultanée à Dakar et partout ailleurs dans le pays’’.



Selon lui, les autorités vont ’’continuer de voir en interne’’ les industriels qui fabriquent ces produits et qui ’’ont été suffisamment avertis’’.



Il a rappelé que cette opération s’inscrit dans le cadre de l’application de la loi 2020-04 du 08 janvier 2020 relative à la prévention et à la réduction de l’incidence sur l’environnement, des produits plastiques.



La loi est en train en vigueur depuis le 20 avril dernier, selon le ministre, ajoutant : ’’Malheureusement, nous continuons d’observer que des commerçants et des vendeurs faisaient comme si de rien n’était’’.