Dakar, 4 fév (APS) - Le ministre de l’Environnement et du Développement durable, Abdou Karim Sall, a invité mardi à une "mobilisation individuelle et collective" pour venir à bout du péril plastique au Sénégal.



La presse, a-t-il indiqué lors d’un déjeuner de presse, doit occuper toute sa place dans cette mobilisation.

"Telle est mon ambition et j’y invite la presse, car je reste convaincu que c’est au prix de la bonne information sur les enjeux et les avantages de cette loi que nous arriverons à impulser une nouvelle conscience citoyenne pour inverser la tendance et léguer aux générations futures une planète saine", a-t-il déclaré.

La sensibilisation des populations sur les méfaits du plastique, de même qu’une application réussie de la loi sur l’interdiction du pastique, passent nécessairement par les acteurs de la presse, a insisté le ministre.

Selon lui, les acteurs de la presse accompagnent au quotidien le ministère de l’Environnement et du Développement durable "dans sa mission d’information et de sensibilisation des populations sur les défis environnementaux auxquels notre pays doit faire face".

Il a fait observer que ce moment de partage avec la presse "est un moment d’échanges sur les efforts entrepris par le gouvernement du Sénégal pour lutter contre le péril plastique".

Parmi d’autres défis liés à la question de la protection de l’environnement, figure selon lui "en bonne place la pollution plastique dont l’incidence négative sur le milieu naturel et le cadre de vie des populations n’est plus à démontrer".

"J’invite à cet effet, à une mobilisation individuelle et collective de toutes les parties prenantes, les départements ministériels, les médias", pour qu’il ne soit "plus accepté de déchets plastiques au Sénégal. Ainsi, nous vaincrons le péril plastique", a dit Abdou Karim Sall.

Interrogé sur les alternatives à l’utilisation du plastique, le ministre assure que "toutes les dispositions seront prises en compte" pour faire face à cette question. Il a réitéré son appel à l’endroit des citoyens sénégalais, pour qu’ils adhèrent à la lutte contre le fléau du plastique au Sénégal.