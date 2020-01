Dakar, 21 jan (APS) – L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANCIM) a alerté sur des vents forts devant souffler sur la Grande Côte, Dakar et la Petite Côte, entre jeudi et samedi.



Dans un bulletin météorologique spécial (BMS) transmis mardi à l’APS l’agence nationale de la météorologie précise que ces vents devraient souffler du jeudi à 23 heures au samedi à 18 heures.