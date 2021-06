Dakar, 16 juin (APS) – Le Service régional des Parcs Nationaux de Tambacounda a arrêté récemment trois (3) présumés trafiquants de peaux de léopard, a appris l’APS.

Ils ont été ’’interpellés dans un restaurant de la place en flagrant délit de détention, de circulation et de tentative de commercialisation de deux (2) peaux de léopards’’, indique un communiqué.

Cette arrestation a été effectuée en partenariat avec le Commissariat Central de Kédougou et l’appui du projet Eagle Sénégal.

L’espèce de faune saisie est ’’intégralement protégée au Sénégal (….)’’.

Il souligne que la saisie de ces deux (2) nouvelles peaux porte à dix (10), le nombre de peaux de léopard saisies dans le Sénégal Oriental ces cinq (5) derniers mois.

Le communiqué relève que d’après ’’les investigations et les aveux des interpellés, les braconniers utilisent des moyens plus discrets et plus silencieux que les armes à feu, pour ne pas attirer l’attention des patrouilles anti-braconnage du ministère de l’Environnement ou des villageois’’.

’’Ces méthodes consisteraient entre autres à empoisonner les léopards et les lions avec des substances chimiques mortelles utilisées en agriculture, dissimulées dans de la viande de bœuf mise à disposition des grands fauves’’, explique-t-on dans le document.

