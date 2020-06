Dakar, 17 juin (APS) - L’édition 2020 de la Journée mondiale de lutte contre la désertification a été célébrée, mercredi, sur le thème "Les liens entre la consommation, la production et la terre", annonce un communiqué, transmis, à l’APS.

Le Slogan "Aliments-fourrage-fibres", marque cette journée qui vise à sensibiliser les individus sur la manière de réduire leur empreinte écologique à travers des changements de comportements, en rapport avec leurs modes de production et de consommation, précise la même source.

Selon elle, il s’agira spécifiquement de sensibiliser l’opinion publique aux efforts nationaux et internationaux dans la lutte contre la désertification et la sécheresse au Sénégal, de renforcer l’engagement des décideurs locaux et des organisations citoyennes dans cette croisade.

Il en est de même, note le communiqué, pour la promotion des systèmes agro écologiques durables, associant la foresterie et l’élevage.

Cette célébration est marquée par la résolution 49/115 adoptée en décembre 1994 par l’assemblée générale des Nations unies, rappelle-t-on dans le texte.