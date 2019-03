Dakar, 10 mars (APS) - L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANCIM) prévoit au cours des prochaines heures un ciel dégagé sur l’ensemble du pays et un maintien du temps chaud, notamment dans les localités du Sud et du Centre.



‘’Le ciel sera dégagé sur l’ensemble du pays au cours de ces prochaines 24 heures. Le temps chaud se maintiendra à l’intérieur du territoire surtout sur les localités Sud-est et Centre-est où les pics de températures avoisineront 37° à 40°C’’, indique le bulletin prévisionnel de l’ANCIM.



Le document transmis à l’APS dimanche évoque par contre des températures relativement clémentes à Dakar.



La fraicheur nocturne et matinale persistera sur une bonne partie du pays avec des températures minimales qui seront en dessous de 21°C hormis les localités de Kédougou, Tambacounda, Matam, Bakel et Kaolack où la fraicheur sera moins ressentie, précise la même source.



L’ANCIM annonce également que les visibilités seront généralement bonnes avec toutefois des particules de poussière en suspension sur les localités Est, dans la matinée du lundi.



AKS