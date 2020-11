Dakar, 14 nov (APS) – L’Agence nationale de la météorologie prévoit au cours des prochaines 24 heures un ciel dégagé sur l’ensemble du pays sur fond de maintien d’un temps chaud avec des températures maximales pouvant varier entre 32 et 39° C.



‘’Le ciel restera dégagé sur l’ensemble du territoire au cours des prochaines 24 heures. Le temps chaud se maintiendra sur la quasi-totalité du pays avec des températures maximales qui varieront entre 32et 39°C’’, indique l’ANACIM dans un bulletin de prévision à courte échéance.



Le document parvenu à l’APS souligne que la fraicheur nocturne et matinale sera légèrement ressentie sur une bonne partie du pays avec des températures minimales qui varieront entre 14° et 23°C.



Les visibilités seront généralement bonnes sur l’ensemble du territoire et les vents seront de secteur est à nord-est et d’intensité faible à modérée, fait savoir l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie.



