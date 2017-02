Dakar, 1er fév (APS) - Le ciel restera pratiquement dégagé sur une bonne partie du territoire au courant des prochaines 24 heures, indique l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM).

Dans ses prévisions "à courte durée", l’Agence dit s’attendre à "des températures plutôt clémentes’’, en particulier "sur le long du littoral où les maxi diurnes évolueront entre 22° à Dakar et 31°C à Saint-Louis", un apport en fraîcheur dû aux alizés maritimes.

.

Sur les régions Centre et Sud, "les pics de la journée y seront également en baisse et atteindront respectivement les 34 et 36°C", annoncent les prévisionnistes météo.

Ils ajoutent que "la fraîcheur nocturne et matinale restera marquée sur l’étendue du territoire, particulièrement sur quelques localités du Nord et à Kolda où les températures minimales seront en dessous de 15°C".

Les visibilités seront "globalement bonnes" et les vents seront majoritairement de secteur Nord et d’intensités faibles à modérées.