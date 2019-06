Dakar, 8 juin (APS) – L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) prévoit au cours des prochaines 24 heures un ciel ensoleillé à dégagé sur l’ensemble du pays sur fond de persistance de la chaleur notamment sur les parties centre et sud où le thermomètre pourrait afficher jusqu’à 43 °C.



Au cours des prochaines 24 heures, un ciel ensoleillé à dégagé sera noté sur l’ensemble du pays. Le temps chaud persistera sur les régions sud et centre-sud du territoire où les températures maximales tourneront autour de 39 à 43° C, indique l’ANACIM dans sa prévision à courte échéance.



Sur le reste du pays, la chaleur sera moins ressentie avec des températures qui varieront de 29 à 38° C, rapporte le bulletin prévisionnel de la structure transmis samedi à l’APS.



La fraicheur nocturne et matinale sera moins ressentie en raison d’une légère hausse des températures minimales qui atteindront 28° C par endroits sur les régions sud et centre, souligne-t-on.



Ailleurs, elles varieront entre 20 et 22° C. Les visibilités seront généralement bonnes, tandis que les vents seront de secteur Nord-Ouest à Ouest et d’intensité faible à modérée, fait savoir l’ANACIM.





AKS